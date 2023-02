Chefarzt Volker Fischer-Kahle aus Emmerich klärt auf „Gicht ist eine Wohlstandskrankheit“

Volker Fischer-Kahle Die Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der sich die Gelenke entzünden können. Das Hauptproblem ist die Harnsäure, die aus unterschiedlichen Gründen erhöht ist. Bei einem Gichtanfall schwellen die betroffenen Gelenke an, werden heiß und äußerst schmerz- und berührungsempfindlich. Auslöser der Entzündung sind winzige, nadelförmige Kristalle aus Harnsäure, die sich in den Gelenken, vorwiegend im Großzehengrundgelenk, aber auch in Sprung- und Kniegelenken, selten in anderen Gelenken, ablagern.