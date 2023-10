Mann lag auf der Straße Von Auto überrollt – 44-Jähriger stirbt bei Unglück in Emmerich

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Emmerich ist am Donnerstagabend ein 44-Jähriger Mann ums Leben gekommen. Insgesamt waren an dem Unfall, der sich gegen 19.30 Uhr auf der Wassenbergstraße ereignete, drei Verkehrsteilnehmer – alle aus Emmerich – beteiligt. Weil die näheren Umstände des Unfalls noch unklar sind, hat das Verkehrskommissariat in Emmerich die Ermittlungen aufgenommen.