Spektakuläre Tierrettung in Emmerich Feuerwehr rettet Vogel aus Kanal unter der Erde

Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte zur Gerhard-Storm-Straße gerufen. Dass es sich um eine größere Sache handeln musste, zeigte bereits die Tatsache, dass auch Vertreter des Emmericher Ordnungsamtes, der Technischen Werke und der Kommunalbetriebe vor Ort waren. Es ging um einen kleinen Vogel, der in einer mehr als misslichen Lage war. Das Tier war in das Regenrohr an einem Haus geflogen, hatte sich dort verfangen, in der Dunkelheit vermutlich die Orientierung verloren und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus.