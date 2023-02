Unsere Woche Die unendliche Geschichte hat endlich ein Happy End

Eine Generation lang hat der Neumarkt also ein Schattendasein geführt. Die Lage des Einzelhandels in der Innenstadt alleine daran festzumachen, wäre allerdings falsch. Es bedarf weiterhin der Förderung von Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Es bedarf möglicherweise auch der steuerlichen Überprüfung von Hauseigentümern, die in der Fußgängerzone Ladenlokale seit Jahren leerstehen lassen und die steuerlichen Vorteile daraus einstreichen. Und möglicherweise muss wieder darüber nachgedacht werden, die Innenstadt einkürzen und auch dort, wo sich einfach keine Betreiber mehr finden, die Ladenlokale in Wohnraum umzuwandeln.