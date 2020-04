Corona-Krise : Ein T-Shirt als Zeichen der Solidarität mit dem Handel

Vier Farben, alle Größen, kostenlose Lieferung: Die Emmericher können ihre Händler und Gastronomen unterstützen. Das zu diesem Konzept gehörige Shirt kostet 20 Euro, zehn Euro davon sind eine Spende.

Ein T-Shirt soll dem Emmericher Handel helfen. Mit dieser Idee ist Bürgermeister Peter Hinze mit Wirtschaftsförderin Sara Kreipe sowie Simon Berntsen von der Agentur „Firma Zwei“ aus Emmerich am Donnerstag an die Öffentlichkeit gegangen.

Adresse Die T-Shirts sind zu finden auf der homepage „Homeshopping-Emmerich.de“. Es gibt sie in Rot, Blau, Schwarz und Grau und in allen Größen. Der Schriftzug lautet „I love my hometown Emmerich am Rhein“.

Das T-Shirt ist Teil einer Kampagne, die die Stadt mit ihrer Wirtschaftsförderung auf die Beine gestellt hat, als klar war, dass Handel und Gastronomie schwere Einbußen in Kauf nehmen müssen. Bei Facebook gibt es die Adresse „Homeshopping Emmerich“. Auch auf der Homepage der Stadt Emmerich sind alle Firmen aufgelistet, bei denen in der Krise auch online eingekauft werden kann beziehungsweise die ihre Waren an die Kunden liefern. Im Prinzip ist es ein wenig ein virtuelles Schaufenster, das in Zukunft auch weiterentwickelt werden soll, um klar zu machen, welche Möglichkeiten des Einkaufens es in der Stadt gibt.