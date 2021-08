EMMERICH : Warum ein junger Emmericher mit einem 94-Jährigen eine Reise in die Vergangenheit unternimmt

Auf dem Weg in die Vergangenheit: Karl-Heinz Schulz, der von allen „Carlos“ genannt wird, und sein 21-jähriger Nachbar Torben Kroker. Foto: Torben Kroker

EMMERICH Ein ungewöhnliches Duo: Der 21-jährige Torben Kroker begleitete den 94-jährigen Karl-Heinz („Carlos“) Schulz zum zweiten Mal. Der Senior sah sich nach über 80 Jahren seinen Geburtsort an, der mittlerweile in Polen liegt.

Sie sind wieder zuhause. Nach zwölf Tagen und fast 2500 Kilometern sind Karl-Heinz Schulz, der von allen „Carlos“ genannt wird, und sein 21-jähriger Nachbar Torben Kroker am Montagabend wieder gesund zuhause in Emmerich angekommen.

Highlight der Reise, bei der Torben den Senior in seinem Mercedes 230 Coupé, Baureihe W124, Baujahr 1992, chauffierte, war der Besuch in Carlos Heimatort Belgard, wo er 1926 zur Welt kam und bis 1933 aufwuchs. Er habe den Marktplatz und die Kirche wiedererkannt, erzählte der 94-Jährige.

Carlos Schulz auf dem Marktplatz seiner alten Heimatstadt Belgard. Foto: Torben Kroker

Info Deutsche Bevölkerung vertrieben Ort Białogard - Belgard ist der deutsche Name - ist eine Kreisstadt in der polnischen Woiwodschaft Westpommern mit rund 24.000 Einwohnern. Geschichte Bis 1945 war die Stadt Verwaltungssitz des Landkreises Belgard im Regierungsbezirk Köslin der preußischen Provinz Pommern des Deutschen Reiches. Im März 1945 wurde Belgard von der Roten Armee eingenommen. Die deutsche Bevölkerung wurde zwischen Ende 1945 und Anfang 1946 von der polnischen Miliz aus Belgard vertrieben.

Das war bereits die zweite „Reise in die Vergangenheit“ des ungleichen Duos. Im letzten Jahr war es Karl-Heinz Schulz sehnlichster Wunsch, noch einmal ans Meer zu fahren und die Stationen seiner Jugend wiederzuentdecken.

Über 4.000 Kilometer - von Emmerich über Bregenz, Mailand und Monaco bis nach Eibar im Baskenland, wo Carlos als Soldat invertierte, legten sie gemeinsam zurück. Mit Rollator und Gehstock waren sie den Erinnerungen an Erlebnissen auf der Spur, die er vor allem in der Zeit während und nach dem Krieg erlebte.

Nach dem Krieg kam Carlos in Gefangenschaft. Er arbeitete zunächst für die Franzosen auf einem Weingut, sollte dann aber Minen entschärfen. „Da ist er nach Spanien geflohen, konnte dort als Dreher Arbeit finden und lebte zwei Jahre bei Gastfamilien im Baskenland“, erzählte Torben. So kam er auch zu seinem Spitznamen Carlos. Danach verbrachte er mehrere Jahre im Ausland, weil er die Welt kennenlernen wollte, und eröffnete 1957 in Düsseldorf ein Autohaus: Kraftfahrzeuge Karl-Heinz Schulz.

Schon viele Jahre ist Carlos Nachbar der Familie Kroker in Emmerich. Torben mähte bei dem Senior den Rasen, erledigte Einkäufe oder fuhr ihn zu Arztterminen. Die beiden freundeten sich an und schmiedeten im Jahr 2019 den Plan für den abenteuerlichen Roadtrip.

In diesem Jahr sollte es nach Polen gehen, denn Carlos’ Geburtsstadt Belgard ist mittlerweile polnisch und heißt heute Bialogard. Los ging die Reise– mit Rollator und Rollstuhl an Bord, denn Carlos fällt das Gehen altersbedingt schwerer - am 5. August. Erste Station war Hamburg, wo sie die Landungsbrücken besuchten und in der Speicherstadt aßen. Am Freitag, nach dem Besuch des Jungfernsteges, starteten sie in Richtung Timmendorfer Strand, danach in die Hansestadt Lübeck. Danach stand Wismar auf dem Programm, vorher machten sie einen Abstecher nach Boltenhagen an der Ostsee.

Das Hotel in Wismar hatte Jugendherbergscharakter, und so schliefen die beiden in einem Etagenbett: Torben oben, Carlos unten. Am nächsten Tag begleitete herrliches Sommerwetter sie auf ihrer Fahrt ins Ostseebad Kühlungsborn.

Am Montag „landeten“ sie auf der Halbinsel Zingst und besuchten Barth, wo Carlos seine Ausbildung zum Flugzeugbauer begann. Der Bau des Platzes als Einsatzhorst der Luftwaffe begann 1935, unter anderem wurden sieben Flugzeughallen errichtet. An diese Hallen konnte Carlos sich gut erinnern. Im Laufe der Jahre hat sich der Standort sehr verändert. Den Flugplatz gibt es noch, aber die großen Hallen stehen dort nicht mehr.

Danach fuhren sie nach Stralsund, am Dienstag stand die Insel Rügen auf dem Programm und am Mittwoch Kolberg in Polen. Von dort aus waren es dann nur noch rund 40 Kilometer bis zu seinem Geburtsort Belgard. Da die Straßen jetzt polnische Namen haben, fand er zwar nicht sein Wohnhaus wieder, aber an manchen Standorten flammten die Erinnerungen auf. Carlos war sieben Jahre alt, als er seinen Heimatort verließ.

Nachdem sie noch einen Tag im Sol- und Kurbad Kolberg genossen hatten, wollten sie zurück in Richtung Berlin. „Leiden kamen wir in einen Stau und brauchten für 300 Kilometer über fünf Stunden“, erzählt Torben. Der Sonntag stand im Zeichen von „Sightseeing in der Bundeshauptstadt“.