Emmerich : Innenstadt zum Teil ohne Strom

Symbolbild. Foto: dpa/Bernd Settnik

Emmerich Und plötzlich war alles dunkel. Einen gehörigen Schrecken bekamen am Dienstag die Anwohner in der Innenstadt. Am Nachmittag fiel der Strom aus.

Eine Hauptleitung der Emmericher Stadtwerke von Hüthum in Richtung Innenstadt ist am Dienstag Nachmittag gegen 14.45 Uhr ausgefallen. 25 Minuten dauerte es, bis die Stadtwerke eine andere Leitung als Ersatz schalten konnten. Solche Ersatzschaltungen sind im Notfall vorgesehen. In dieser Zeit waren Teile der Innenstadt zwischen Seufzerallee und Wollenweberstraße ohne Strom. Die Ursache für den Ausfall der Leitung war am Dienstag Nachmittag noch nicht klar.

(hg)