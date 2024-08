„Eltern telefonieren sich die Finger wund“ Emmerich und Rees Spitzenreiter beim Kinderarztmangel

Dass in Emmerich und Rees Pädiater fehlen, ist nicht neu. Aktuelle Zahlen aus dem AOK-Gesundheitsbericht für die Regionen Rheinland und Hamburg belegen aber besonders eindrücklich, wie dramatisch die Situation ist. Demnach mussten 47,3 Prozent der Eltern im Jahr 2022 mit ihren Kindern eine Fahrtzeit von mehr als 20 Minuten in Kauf nehmen, um zum Kinderarzt zu finden. Zum Vergleich: In Kleve waren es 13,4 Prozent, in Kevelaer 6,7 und in Geldern 6,4 Prozent. Im Kreisdurchschnitt waren es 19 Prozent. Damit steht die Region auch insgesamt schlecht da – nur im Kreis Euskirchen (28 Prozent) und im Oberbergischen Kreis (21 Prozent) scheint die Lage noch angespannter zu sein.