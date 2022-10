Folgen des Ukraine-Kriegs : Flüchtlingsunterkünfte werden knapp

Vor sieben Jahren wurde die Hansahalle in Emmerich zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Dass es dazu nochmals kommt, kann die Stadt nicht ausschließen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

KREIS KLEVE/REES/EMMERICH Die Kommunen bekommen immer größere Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers und der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff fordern Hilfe des Bundes.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine stellt auch die Kommunen im Kreis Kleve vor immer größere Probleme. Das wurde jetzt bei einem Treffen des Kreis Klever CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Rouhenhoff mit Vertretern der Stadt Rees und den politischen Fraktionen der Stadt deutlich.

Bei dem Gespräch ging es vor allem um die Energiekrise, die dramatisch gestiegene Inflation, das von der Bundesregierung geplante Bürgergeld und die zunehmende Zahl geflüchteter Menschen. Neben einem weiteren Anstieg ukrainischer Kriegsflüchtlinge, führe auch die nicht unerhebliche Zahl von afghanischen Ortskräften und der vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehenden Menschen zu zunehmenden finanziellen Herausforderungen im städtischen Haushalt. Wie der Reeser Sozialamtsleiter Michael Becker erklärte, helfe der in Rees vor sieben Jahren vorgenommene Bau von drei städtischen Unterkünften für Geflüchtete zumindest derzeit noch sehr. Andere Kommunen seien teilweise in einer deutlich schwierigeren Lage. Sie müssten bereits jetzt zu Unterbringungszwecken auf Provisorien wie Turnhallen zurückgreifen.

Info Die Situation in Emmerich und Rees Rees Die Stadt Rees betreut 158 Flüchtlinge aus der Ukraine (davon 91 im Übergangsheim, 67 in dezentralen Wohnungen). Dazu kommen aber auch 26 afghanische Ortskräfte. 58 Flüchtlinge leben im Übergangsheim, 148 sind dezentral untergebracht. Emmerich In Emmerich leben zurzeit alleine rund 300 Ukrainer, von denen etwa zwei Drittel privat untergebracht sind. 201 Flüchtlinge bekam die Stadt in diesem Jahr zugewiesen.

So weit ist es in Emmerich noch nicht. Allerdings sei bei der Frage der Unterbringung etliches „auf Kante genäht“, wie Stadtsprecher Tim Terhorst unserer Redaktion mitteilte. „Es ist ein Wettrennen, das darin besteht, ob wir es schaffen, alle Flüchtlinge adäquat unterzubringen, bevor es die nächste Zuweisung gibt“, so Terhorst. Bislang sei das zwar noch immer gelungen, doch ließe sich nicht ausschließen, dass in Zukunft möglicherweise auch wieder Turnhallen dafür genutzt werden müssten.

Allein in diesem Jahr hat die Stadt Emmerich zwölf private Unterkünfte angemietet, um dort Flüchtlinge unterbringen zu können. „Zum Glück gibt es auch ein großes ehrenamtliches Engagement in der Stadt und viele Menschen, die anderen in erster Linie helfen wollen, Unterkünfte zur Verfügung stellen und dabei nicht zuerst nach dem Geld fragen. Ohne diesen Einsatz wäre das nicht möglich“, sagt der Stadtsprecher.

Die Kommunen rechnen in den kommenden Monaten mit weiteren Geflüchteten. Umso mehr rücke die Frage nach einer angemessenen Unterbringungsfinanzierung durch den Bund in den Mittelpunkt. Rouenhoff: „Der russische Krieg gegen die Ukraine ist völkerrechtswidrig und aufs Schärfste zu verurteilen. Umso wichtiger ist es, dass auch Deutschland seiner Verantwortung in der Europäischen Union gerecht wird und einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine leistet.“ Gleichzeitig müsse die Bundesregierung alles unternehmen, um die Folgen des Krieges hierzulande abzufedern. Das gelte für die Energiesicherheit und Energiepreise genauso wie für die Kosten des Zuzugs von Kriegsflüchtlingen. Hier sei die Bundesregierung gefordert, die Kommunen finanziell angemessen auszustatten. „Die Bereitstellung einzelner Bundesimmobilien zur Flüchtlingsunterbringung reicht hier bei weitem nicht aus.“

Das sieht auch der Reeser Bürgermeister Christoph Gerwers, zugleich auch Landratskandidat und Sprecher der Bürgermeister im Kreis Kleve, so: „Rees beherbergt mittlerweile – neben den Geflüchteten in den drei städtischen Unterkünften – weitere 400 Geflüchtete in vorrübergehenden Unterkünften. Darunter sind immer mehr Menschen, die vor den Kampfhandlungen in der Ukraine fliehen, aber auch afghanische Ortskräfte und Geflüchtete aus dem Nahen Osten. Wir haben die humanitäre Pflicht, den vor Krieg und Vertreibung flüchtenden Menschen zu helfen. Aber die Bundesregierung darf die Kommunen nicht im Regen stehenlassen.“ Er müsse sie finanziell angemessen ausstatten, damit sie ihren umfangreichen kommunalen Verpflichtungen auch in anderen Bereichen weiter nachkommen könnten.

Auch die Länder hatten zuletzt ein stärkeres Engagement des Bundes bei der Flüchtlingsfinanzierung gefordert. Auf Beschlüsse der Bundesregierung warteten die Kommunen allerdings bislang vergeblich.