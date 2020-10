Emmerich : Radmuttern an Audi A 6 gelöst

Emmerich Seit Monaten sorgen Meldungen über gelöste Radmuttern im Kreis Kleve für Aufregung. Die meisten Fälle haben sich bislang im Raum Geldern und Kevelaer ereignet. Doch nun meldet die Polizei einen Fall aus Emmerich.

Bereits am Samstag zwischen Mitternacht und 11 Uhr lösten und entwendeten unbekannte Täter die Radmuttern eines Hinterreifens an einem grauen Audi A6, der in der Einfahrt eines Hauses an der Rheinstraße abgestellt war. Die Straße befindet sich in Vrasselt.