Emmerich : Lkw auf der Brücke: Spiegel gegen Spiegel

Emmerich Wegen der Bauarbeiten ist es auf der Rheinbrücke eng. Wer einen Lastwagen fährt, sollte deshalb besonders vorsichtig sein. Dieser Fall hier hätte schlimm ausgehen können.

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Freitag (12. Februar) gegen 13.40 Uhr auf der Rheinbrücke Emmerich. Das teilte die Polizei am Montag mit. Auf der Brücke kamen sich zwei Lastwagen entgegen, als es zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam. Der aus Richtung Kleve kommende Lkw fuhr nach dem Unfall in Richtung Niederlande weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Lkw soll es sich um eine rote Zugmaschine mit Sattelauflieger gehandelt haben.