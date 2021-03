Emmerich : FDP für einen Baustopp an der Gesamtschule

Blick auf die Gesamtschule am Grollscher Weg. Hier befand sich vorher die Realschule. Nun soll umgebaut und erweitert werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Wie teuer wird die Gesamtschule wirklich? Das will die FDPD wissen und fordert einen Baustopp, bis klar ist, wo die Kosten tatsächlich liegen.

Die Kostensteigerung des Gesamtschulstandorts „Grollscher Weg“ verwundert die FDP.

„Man sollte erwarten, dass die Entscheidungen aufgrund einer sicherer Faktenlage getroffen werden. Stattdessen erfahren wir, dass, neben den zusätzlichen sechs Millionen Euro, noch etwaige unbekannte Kosten auf die Stadt Emmerich zukommen“, erklärt der FDP-Vorsitzende Luca Kersjes. Und spricht damit Kosten für die Bauausführung im laufenden Betrieb, für die Ausführung in Bauabschnitten und für die Interim- und Ausweichmaßnahmen an.

Die FDP fordert nun in einer Eingabe an den Rat die Kosten transparent zu machen, damit Planbarkeit hergestellt werden könne. Dazu soll es nach der FDP ebenso einen Baustopp geben, bis auf der Basis der dann bekannten Zahlen verantwortlich eine Entscheidung getroffen werden kann.

„Wir haben bereits vor einer Überschuldung des Emmericher Haushalts gewarnt und auch im Mai 2020 in Anbetracht der finanziellen Belastung des Emmericher Haushalts eine Aussetzung des Baus des Gesamtschulsstandorts Grollscher Weg gefordert“, soKersjes. Denn neben dieser finanziellen Belastung gebe es auch noch den dringend benötigten Raumbedarf des Gymnasiums, für den eine Lösung geschaffen werden müsse. So käme es in Zukunft auch dort zu einer weiteren finanziellen Belastung.

Verwundert sei man über die Ausführungen der BGE. „Noch im Mai letzten Jahres hieß es von Joachim Sigmund bei unserer ersten Forderung nach einem Baustopp, dass man nicht vorhabe‚ den Aufbau der Gesamtschule Emmerich anlässlich der epidemischen Lage und ihren finanziellen Auswirkungen in Frage zu stellen“, so Kersjes. „Auch wir stellen nicht den generellen Aufbau der Gesamtschule in Frage, aber über die finanziellen Auswirkungen haben wir uns auch schon in der Vergangenheit Gedanken gemacht“, betont Kersjes.