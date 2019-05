Zukunftspläne : Ein „Hot Spot“ für Logistik

Emmerich Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Hafen und Logistikbetrieben in den Niederlanden soll weiterentwickelt werden. Die Bürgermeister von Emmerich, Montferland und Zevenaar haben dazu eine Studie in Auftrag gegeben.

Seit vielen Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit im Bereich „Logistik“ zwischen dem Hafen und Logistikbetrieben in den Niederlanden. Die Stadt Emmerich will sich jetzt gemeinsam mit den niederländischen Nachbarkommunen Montferland und Zevenaar zu einem grenzüberschreitenden Hot Spot für Logistikdienstleistungen in Europa weiterentwickeln. „Dazu werden wir eine gemeinsame Studie in Auftrag geben, die die Potenziale und die Herausforderungen für die Region im Bereich Logistik beschreibt“, erklärte Bürgermeister Peter Hinze, als er gemeinsam mit Udo Jessner vom Port Emmerich und niederländischen Vertretern die Strategie vorstellte. „Die Daten sind vorhanden, was fehlt, ist eine zusammenfassende Dokumentation und Bewertung.“