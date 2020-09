Emmerich : Diebestour bei Kleingärtnern

Emmerich Die Anlage dient eigentlich der Erholung der Menschen. Und die Kleingärtner haben sich ihre Häuschen an der Speelberger Straße eingerichtet. Doch Diebe machten sich nun dort zu schaffen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter sich auf Diebestour durch die Kleingartenanlage an der Speelberger Straße begeben. Dabei richteten sie auch erheblichen Sachschaden an. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.