Greensill Bank in Bremen : Warum die Grünen in Emmerich jetzt von Vorverurteilung sprechen

Emmerich Emmerich droht der Verlust von sechs Millionen Euro. Die Stadt hat das Geld bei der Greensill Bank in Bremen angelegt. Jetzt erheben die Grünen Vorwürfe gegen die CDU und die BGE.

„Wir haben uns bewusst nicht an der massiven Vorverurteilung und Stimmungsmache insbesondere der CDU und BGE in der Greensill-Angelegenheit beteiligt“, schreibt Grünen-Chefin Sabine Siebers. Und weiter: „Wir finden es mehr als befremdlich, wenn in dieser für unsere Stadt sehr traurigen Angelegenheit ausgerechnet die CDU als große Mahnerin Schlagzeilen macht, gerade in Zeiten, in denen dieser Partei nicht nur auf Bundesebene finanzielle Unregelmäßigkeiten vorgeworfen werden.“