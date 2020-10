Emmerich : Corona: Das Spital schließt für Besucher

Emmerich Das hatten wir doch schon mal... Aus Sicherheitsgründen macht das Emmericher Spital die Türen dicht für Besucher. Wie lange die Maßnahme gilt, ist noch nicht klar.

In dem Schreiben heißt es: „Aus ethisch/moralischen Gründen (wenn z.B. ein Patient im Sterben liegt) kann in Ausnahmefällen von dieser Regelung abgewichen werden. Ausnahmefälle sind mit den behandelnden Ärzten in den jeweiligen Abteilungen abzusprechen.“Krankenhaus-Besucher werden erst dann wieder zugelassen, wenn der Inzidenz-Wert im Kreis Kleve an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, kündigt das Spital an. Die Krankenhausleitung bittet um Verständnis für die Maßnahmen zum Schutz von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern.