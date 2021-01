Corona : Martinusstift in Elten weiter geschlossen

Martinusstift in Elten weiter geschlossen

Blick auf das Martinusstift in Elten. Foto: Caritas

Emmerich Das St.-Martinus-Stift in Elten bleibt bis kommenden Freitag, 8. Januar, geschlossen. Das hat der Caritasverband Kleve mitgeteilt. Es gibt einen weiteren Todesfall.

Nach der dritten Corona-Testung waren 28 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Für Dienstag, 5. Januar, steht die vierte Testung durch das Kreisgesundheitsamt an. Aktuell befinden sich sechs Bewohner in stationärer Krankenhausbehandlung. Eine dritte Bewohnerin, 82 Jahre alt, ist Neujahr an oder mit Corona gestorben.