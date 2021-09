Emmerich : Bürgerbad Elten nach Corona mit Hoffnung für 2022

Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.) Marita von Oostveen, Jan Wijnands, Johannes Cornelissen, Benno Jansen, Theo Berntsen, Heinz Wienhoven und Sandra Bongers. Foto: Marius Ingendahl

Elten Die vergangenen anderthalb Jahre waren geprägt von Schließungen und Verlusten, dennoch ist der Vorstand zuversichtlich, dass der Regelbetrieb zumindest in Teilen ab nun wieder fortgesetzt werden kann.

„Den Menschen fehlt der Sport, nun ist es an der Zeit einiges wieder aufzuholen“, so Theo Berntsen auf der Jahreshauptversammlung von `t Eltense Bürgerbad 1993 e.V.. Um unter anderem genau hierfür den Grundstein zu legen, traf sich der Vorstand mit einigen Mitgliedern am Dienstag um 19.30 Uhr im Hotel Wanders in Elten.

Zunächst wurde jedoch Rückschau gehalten auf die vergangenen zwei Jahre, da die Versammlung im Vorjahr wegen Corona ausfallen musste. Im April 2019 wurde unter anderem das 25-jährige Jubiläum des Vereins gefeiert. Ein weiterer Höhepunkt war in diesem Jahr der Besuch von Andrea Milz (NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt), der an ein einstündiges Gespräch, an dem auch Bürgermeister Peter Hinze und der Eltener Ortsvorsteher Albert Jansen teilnahmen, gekoppelt war. Der Kassenbericht fiel für das Jahr 2019 ebenfalls positiv aus.

Info Ehrenamt rettete die Kleinschwimmhalle Name Der ungewöhnliche Name des Vereins soll ein Sinnbild für die Bürger sein, die sich 1993 dafür eingesetzt haben, dass die ehemals städtische Kleinschwimmhalle erhalten blieb. Gründung Der Verein nahm seine Arbeit 1994 auf, nachdem der Kreis Kleve die Stadt Emmerich aufgefordert hatte, die Kleinschwimmhalle aufgrund zu hoher Kosten zu schließen. Durch die Gründung gelangte das Bad ihn ehrenamtliche Trägerschaft, die Stadt sparte Personalkosten und das Bad blieb bestehen.

Zu Beginn von 2020 war das Bad gut besucht, jedoch wurde mit dem ersten Lockdown am 13. März auch das Bad für vier Monate geschlossen. Nach der Wiedereröffnung hielt sich der Ansturm auf das Bürgerbad in Grenzen. „Die Angst vor Corona war einfach zu groß“, so der Vorsitzende Theo Berntzen. Am 1. November kam die zweite Zwangsschließung. Ende 2020 belief sich die Mitgliederzahl auf 757, was 35 weniger als noch im Vorjahr waren. Der Vorsitzende hoffte an dieser Stelle auf eine erfolgreiche Zukunft.

Der abermals von Heinz Wienhoven vorgetragene Kassenbericht fiel für 2020 negativ aus, da aufgrund der langen Schließungen schlicht die Einnahmen fehlten. „Durch die Senkung der Mehrwertsteuer sparten wir immerhin ganze 33 Euro, die Stunden an Organisationsarbeit haben sich dafür auf jeden Fall gelohnt“, fügte Wienhoven lachend hinzu. Mit den Worten: „An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken, die auch während der schwierigen Zeit, allzeit Verständnis für Einschränkungen und Beschlüsse gezeigt haben“, schloss der Vorsitzende das Jahr 2020 dann ab.

Zum Ende der Jahreshauptversammlung wurde es emotional, denn Benno Jansen, der seit Gründung des Vereins 1994 und schon früher ein wesentlicher Grund dafür war, dass das große Projekt funktionierte, legte nach 28 Jahren seinen Posten im Vorstand nieder. Die Kleinschwimmhalle ist, so Berntsen, „sein Kind“. Auch als 1993 die Eltener gegen eine Schließung des Bades protestierten, war Jansen bereits mit von der Partie. Als Dank für 28 Jahre unermüdliche Vorstandsarbeit schenkte der Vorstand Jansen einen Geschenkkorb mit verschiedensten Leckereien aus Elten.

Die Vorstandswahlen waren abschließend schnell erledigt: Jan Wijnands bleibt stellvertretender Vorsitzender, Heinz Wienhoven bleibt Geschäftsführer und Johannes Cornelissen bleibt Beisitzer. Die einzige Änderung ist die Aufnahme der Kassenwarte in den Vorstand.