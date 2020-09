Emmerich/Haldern : Emmerich bis Oberhausen: Bahn sperrt Strecke

Emmerich/Haldern Reisende müssen sich auf eine umständliche Zugfahrt einstellen. Zumindest in der Zeit vom 19. bis 21. September. Die Bahn sperrt die Strecke von Emmerich bis Oberhausen.

In der Zeit vom 19. September bis zum 21. September ist eine Totalsperrung der Strecke Emmerich-Oberhausen erforderlich. Anschließend bleibt die Strecke zwischen Dinslaken, Voerde und Mehrhoog noch in der Zeit vom 22. September bis zum 27. September eingleisig gesperrt.

Die ICE-Züge der Linie Frankfurt-Köln-Arnhem-Amsterdam müssen in diesem Zeitraum über s-Hertogenbosch umgeleitet werden.

In Oberhausen erstellt die Bahn die Fundamente für neun Oberleitungsmaste. Gleichzeitig müssen die Ausleger an vier bestehenden Masten zurückgebaut werden. Außerdem baut die DB hier zwei Gleisquerungen und verlegt eine neue Kabeltrasse. Dafür müssen die Gleise angehoben, ausgebaut und der Schotter wieder gestopft – also verdichtet - werden.