Schockanruf bei Senioren in Emmerich : Betrüger ergaunern mehrere tausend Euro

Schockanruf bei Senioren in Emmerich

Brutale Betrüger: Mit einem perfiden Schockanruf erbeuteten Betrüger am Mittwoch Bargeld. Der Verlust liegt „im mittleren fünfstelligen Bereich“, wie die Polizei schreibt.

Und so lief der grausame Trick ab. Ein Mann rief am Mittwochvormittag einen 84-jährigen Emmericher und seine 79-jährige Ehefrau an und stellte sich als Polizist vor. Er erklärte den Senioren, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun ins Gefängnis müsse. Die einzige Möglichkeit dies zu verhindern, sei die Zahlung einer entsprechenden Kaution durch das Ehepaar.