Nach Sturmwarnung : Tulpensonntagszug in Emmerich ist abgesagt

Emmerich In Emmerich ist der Karnevalszug am Sonntag abgesagt worden. Es sei wegen des Sturms zu gefährlich, sich draußen aufzuhalten, sagte Bürgermeister Peter Hinze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es wird am Sonntag keinen Tulpensonntagszug in Emmerich geben: Am Samstagabend haben Bürgermeister Peter Hinze, das Ordnungsamt der Stadt sowie Vertreter des Groß Emmericher Carnevals Komitee e.V. (GECK) und der Polizei entschieden, den Zug durch die Innenstadt abzusagen.

Grund dafür sei die amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor heftigen Sturmböen. Die Meteorologen erwarten am Sonntag Böen zwischen 75 und 85 km/h, was Windstärke 9 entspricht. „Der Jeck in mir trauert. Die Entscheidung war schwer, aber einhellig. Die Zugleitung des GECK rechnet für morgen mit über 18.000 Närrinnen und Narren am Straßenrand. Aber bei derartigen Windböen ist es schlicht und einfach zu gefährlich, sich draußen aufzuhalten“, sagte Bürgermeister Hinze im Anschluss an das Treffen.

Windböen werden bis Sonntagabend erwartet. Deshalb sei auch ein späterer Start des Umzuges keine Option gewesen. „Das ist sehr schade. Aber Sicherheit geht vor. Wir werden uns mit den Zugteilnehmern zusammensetzen und schauen, ob der Zug eventuell nachgeholt werden kann“, sagte Zugleiter Henning Cybulski vom GECK. Der Zugleiter will sich noch am Samstagabend mit allen Zugteilnehmern in Verbindung setzen.

(top)