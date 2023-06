Stadtwerke warnen wegen der Hitze Das Trinkwasser in Emmerich wird knapp

Etwa 70 Prozent des deutschen Trinkwassers stammt aus Grund- und Quellwasser. „Es herrscht in Deutschland noch kein Mangel an Trinkwasser und es gibt bisher keine flächendeckenden negativen Auswirkungen auf Trinkwasser aus Grundwasserressourcen“, heißt es auf der Homepage des Bundesumweltamtes. Aber: „Um bei Wasserknappheit nicht nur auf Oberflächengewässer und Grundwasser zurückzugreifen, kann Wasserwiederverwendung, d.h. die Nutzung von aufbereitetem Wasser, eine Alternative darstellen. Dies ist in vielen südeuropäischen Ländern bereits gängige Praxis.“