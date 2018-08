Emmerich: Totes Kita-Kind starb an Meningokokken

Kind starb an Meningokokken-Infektion

Labor bestätigt Fall in Emmerich

Emmerich Der Verdacht von Ärzten und Behörden, wonach ein Kind der Emmericher Kita am Montag nach einer Hirnhautentzündung gestorben ist, wurde nun durch ein Labor bestätigt.

Mittwoch hat das Untersuchungslabor die Abteilung Gesundheitsangelegenheiten der Kreisverwaltung telefonisch darüber informiert, dass in der Blutprobe des verstorbenen Kindes, das noch bis Freitag die Kindertagesstätte Arche Noah in Emmerich am Rhein besucht hat, Meningokokken nachgewiesen wurden.