Feuer in Etten bei Emmerich Toter bei Großbrand auf Campingplatz

Bei einem Brand in einem Campingpark im niederländischen Etten ist am Wochenende ein Mann ums Leben gekommen. Wie niederländische Medien berichten, war die Feuerwehr am Samstag gegen 13.40 Uhr alarmiert worden. Bei dem Campingplatz am Varsselderseweg handelt es sich um eine große Anlage am Slootermeer. Fast 500 Mobilheime sollen dort stehen, die zum größten Teil von Deutschen bewohnt werden.