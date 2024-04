Verbindung zu Vermisstenfall Frau tot in einem See in Emmerich aufgefunden

Emmerich · Am Mittwochabend ist in einem See in Emmerich eine tote Frau gefunden worden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um eine 82-Jährige handelt, die seit Montag fieberhaft gesucht wurde.

11.04.2024 , 00:01 Uhr

Polizei und Feuerwehr beim Einsatz in Emmerich-Elten am Mittwochabend. Foto: Guido Schulmann

Nach dem Fund der Frau in einem See in Emmerich konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei handelt es sich bei der Toten um die seit Montag aus einem Seniorenheim in Emmerich-Elten verschwundene 82-Jährige. Nach ihr war mit großen Aufwand gesucht worden. Die Polizei Kleve ermittelt, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Angehörige der Toten werden vom Opferschutz betreut.

(peng)