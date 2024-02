Beim Überqueren der Straße Tödlicher Unfall in Emmerich – Mann wird von Auto erfasst

Elten · Bei einem tragischen Unfall ist am Freitagmorgen ein Mann in Elten ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde der 65-Jährige beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle.

02.02.2024 , 16:04 Uhr

