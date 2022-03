Elten/Mailand : Tennisherren reisen zu Robin Gosens

Elten/Mailand Zehn Emmericher sind nach Mailand geflogen, um den Fußballer beim Spiel gegen Florenz anzufeuern. Zuvor bastelten sie T-Shirts mit den Buchstaben „Forza Gosens“.

Schon einige Tage zuvor hatten sie weiße T-Shirts gekauft, die mit je einem Buchstaben versehen worden waren. In der richtigen Reihenfolge aufgestellt, ergab dies die Aufmunterung „Forza Robin“ für den Kicker aus Elten. Der Flug von Düsseldorf nach Mailand verging schnell. In der Modehauptstadt ging es vom Hotel direkt zum „Giuseppe-Meazza-Stadion“, das sich früher unter dem Namen „San-Siro-Stadion“ unter Fussballkennern einen legendären Ruf erworben hatte.

Nach der Begegnung war die Innenstadt das Ziel der Fans vom Niederrhein, ehe die Truppe am nächsten Morgen vor dem Rückflug noch eine sehenswerte und beeindruckende City-Tour durchführte. Der Mailänder Dom, die Einkaufsmeile „Galleria Vittorio Emanuele II.“, das Schloss Sforza und die Scala hinterließen einen nachhaltigen Eindruck „Welch eine schöne Stadt“, schwärmte Daubner von dem Trip in die Millionenstadt, der von Peter Berndsen bis ins letzte Detail akribisch vorbereitet war.

Inter verliert weiter an Boden

Serie A : Inter verliert weiter an Boden

Inter deklassiert US Salernitana

Inter deklassiert US Salernitana : Gosens bereitet Treffer bei Kantersieg vor

Zum sportlichen Hintergrund: Robin Gosens wurde erst in der 81. Minute eingewechselt und konnte nicht verhindern, dass Inter in einer niveauarmen Begegnung nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinauskam. Nach seiner mehr als fünf Monate dauernden Verletzungspause und dem im Januar vollzogenen Wechsel von Atalanta Bergamo zu Inter ist Gosens noch auf der Suche nach einem Platz in der Stammformation von Trainer Simone Inzaghi.