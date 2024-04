Wirt im Weißen Sport Die Emmericher Gastronomie „Platz 8“ startet in die Sommersaison

Der Emmericher Gastronom will, dass das Klubhaus auch noch häufiger Austragungsort für Veranstaltungen wird. „In der Region gibt es immer weniger Säle und Locations, in denen gefeiert werden kann. Da fehlt wirklich etwas im Stadtleben“, sagt Frisch. Im „Platz 8“ aber finden schon jetzt regelmäßig Feierlichkeiten statt; Geburtstage, Firmenfeten oder Kommunionsempfänge. „Auch Hochzeiten sind denkbar. Um die Veranstaltung herum bieten wir Catering an – aber das ist nicht zwingend. Wir wollen vor allem, dass im Klubhaus Leben ist“, sagt Frisch.