Klassik-Konzerte Endlich wieder Konzerte im Schlösschen

Mit Arno Zaat fand Andrea Joosten einen kongenialen Partner für die Organisation der Konzerte. Der Niederländer konnte seine Erfahrungen aus dem internationalen Studentenmusikfestival einbringen, das auch in diesem Jahr wieder im Sommer in den letzten zwei Juli-Wochen im Stadttheater über die Bühne gehen wird. Zaat gehört dem Vorstand des Studentenmusikfestival an, ist gut vernetzt und hat eine Menge Kontakte. Kein Wunder, dass die Liste der Musiker für die Konzertreihe in Borghees schnell feststand.