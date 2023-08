Start-Up aus Emmerich „Paula & Pitt“ bietet handgemachtes Zubehör für Hunde

Wibke Kitzinger lebt für ihre Hunde. Die Labradore, Paula acht, Leni wenige Monate alt, sind unzertrennlich, stellen aber auch Tag für Tag den Garten in Praest auf den Kopf: Es wird wild gespielt, gekebbelt und gebellt. Es geht wild zu, das Spielen mutet martialisch an. Doch wenn die Kräfte der Vierbeiner nachlassen, wird mit Frauchen gekuschelt. Kitzinger, die in Bedburg-Hau hauptberuflich einen Kindergarten leitet, schaut genau hin, damit es den Tieren gut geht.