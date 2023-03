St. Willibrord-Spital Emmerich Schnelle Hilfe bei akuter Lebensgefahr

Im St. Willibrord-Spital können an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr schwerverletzte Patienten bestmöglich und nach definierten Standards versorgt werden – diesen Nachweis erbrachte das Krankenhaus in einem umfangreichen Zertifizierungsverfahren für die Anerkennung als Lokales Trauma-Zentrum. Dieses Zertifikat erwarb das St. Willibrord-Spital damit zum ersten Mal. Das Krankenhaus schloss sich zuden dem Trauma-Netzwerk Ruhrgebiet an. Das bundesweite Konzept zur Versorgung von Schwerverletzten in Trauma-Netzwerken geht auf eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zurück.