Wegen Baumaßnahmen Bahnhofstraße bald halbseitig gesperrt

Die Maßnahmen am Emmericher Bahnhof sind danach wie berichtet erst einmal abgeschlossen – zumindest, was die Außenarbeiten anbelangt. Dort wurde unter anderem die Parkfläche neu hergerichtet und eine neue Beleuchtung installiert. Das Gebäude ist im Besitz der Emmericher Erschließungsgesellschaft (EGE), die den Bahnhof attraktiver machen und wieder mit Leben füllen will.