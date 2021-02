Kostenpflichtiger Inhalt: Rechtsextreme Kandidatin bei Wahl in Emmerich : SPD-Chef Mölder: „Wo AfD drauf steht, ist Rassismus drin“

Delegierte halten beim Landesparteitag der AfD in NRW ihre Stimmkarten hoch.

Emmerich Es gibt ein Bild dieser Frau im Netz, auf dem sie an einem Tisch sitzt und in die Kamera lacht. Neben ihr zeigt ein Glatzkopf den Hitler-Gruß. Diese Frau war eine AfD-Kandidatin für den Stadtrat in Emmerich.