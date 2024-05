Ein drehender Besuchermagnet So war das Mühlenfest am Pfingstmontag in Elten

„Das ist harte Arbeit – daher waren wir froh, dass viele Besucher gleich mitangepackt haben. So war es für uns leichter“, sagte Peter Ronge. Einige kletterten sogar in die Flügel, um die Segel zu spannen. Und bei der „Arbeit“ wurde den Gästen gleich auch die Arbeitsweise der Mühle erklärt. Dass heute noch Schweineschmalz zum Einsatz kommt, ist bewusst gewählt. „Wir wollen die Mühle so präsentieren, wie es früher tatsächlich war. Und damals gab es eben keine Mineralöle oder Fette, und schon gar keinen Strom“, sagte Heeren, der als ehrenamtlicher Müller tätig ist. Am Mühlentag nehme man immer wieder gerne teil, schließlich könne man so Interesse für das Fach wecken. „Der Beruf des Müllers stirbt in Deutschland leider aus.“ Im Wirtschaftsjahr 2022/23 vermahlten bloß noch 176 deutsche Handelsmühlen rund neun Millionen Tonnen Getreide – fünf Mühlen weniger als im Vorjahr. „Die Maschinen haben übernommen“, sagte Heeren.