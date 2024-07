Kirmes 2024 Kirmestrubel in Emmerich hilft gegen den EM-Frust

Die Kirmes in der City ist in vollem Gange. Auch vom Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der EM gegen Spanien ließen sich die Emmericher den Spaß nicht verderben. Im Gegenteil: an den vielen Fahrgeschäften und Buden fanden sie genau die Ablenkung, die nötig war, um den Frust über die unglückliche Niederlage etwas zu vergessen. Auswahl gibt es genug: Mehr als 50 Schausteller auf der Emmericher Kirmes vertreten.