„Diese Momente nimmt uns keiner“ So blickt das erste homosexuelle Prinzenpaar auf die Session zurück

Die Prinzen Steffen I. und Thorsten I. waren Pioniere in der Rheinstadt. Und die Emmericher hätten mit großer Offenheit auf die bunte Botschaft reagiert: Es habe in all den Wochen und Monaten nicht einen negativen Kommentar, keinen Witz oder abfälligen Blick gegeben. Die Stimmung bei den Sitzungen sei prächtig gewesen, immer wieder auch äußerst emotional. Vor dem Tulpensonntagszug hatten die beiden aber ein wenig Sorge. „Bislang sind wir überall positiv empfangen worden. Aber zu den Sitzungen kommen auch nur Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, die hinterm Karneval stehen“, sagte Thorsten I. im Vorfeld. Beim Straßenkarneval sei das Publikum bunter gemischt, da könne man die Reaktionen kaum abschätzen. Und wie war es tatsächlich? „Es war einfach nur schön. Es gab uns gegenüber keinerlei negativen Kommentare“, sagt das Karnevalsoberhaupt. „Es hat viel Spaß gemacht und wir hatten nachher ja auch noch Glück mit dem Wetter.“