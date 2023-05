Sieben Bands in Emmerich auf der Bühne „Rock am Brink“ startet Samstag

Am 13. Mai präsentieren sich sieben Bands und Künstlerinnen und Künstler bei dem beliebten Indoor-Festival Rock am Brink in der Aula an der Paaltjessteege. Um 17 Uhr öffnen die Tore und kurz danach gibt das Emmericher Deutschrap-Talent Kevin Köb den Startschuss für das diesjährige Festival. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung von Am Brink Events.