In Emmerich wird E-Bike-Fahrer erfasst Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen am Wochenende

Auch an der Grenze zu Rees kam es zu einem schweren Unfall. Dabei wurden an der Kreuzung in Bergerfurth (frühere B8) zwei Frauen schwer und weitere Personen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war am Samstag gegen 17.55 Uhr ein 43-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Pkw auf der Straße Bergen in Richtung Bergerfurth unterwegs. An der Kreuzung mit der früheren Bundesstraße kollidierte das Fahrzeug mit dem Pkw einer 66-jährigen Frau aus Hamminkeln, die die Straße Bergerfuhrt in Richtung Mehrhoog befuhr. Der 43-Jährige und seine Mitfahrer, eine 39-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von neun und vier Jahren aus Oberhausen, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine weitere 74-jährige Insassin aus Oberhausen wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.