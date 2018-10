Emmerich: Schmuggler verstecken in Elten Kokain im Auto

Elten Dank der guten Spürnase von Hund Igor ist den Drogenfahndern des Hauptzollamts Duisburg ein großer Fang gelungen. An der A3 bei Elten erwischte der Vierbeiner eine Frau mit 3,6 Kilogramm Kokain im Gepäck.

Die Beamten des Hauptzollamts Duisburg hatten Anfang Oktober an der Grenzübergangsstelle Elten auf der Autobahn A3 ein aus den Niederlanden kommendes Auto und die 34-jährige Fahrerin kontrolliert. Das teilte das Amt am Mittwoch mit. Die Frage, ob die Frau verbotene Gegenstände oder Bargeld über 10.000 Euro mit sich führe, verneinte sie und gab an, dass sie eine Freundin über mehrere Tage in den Niederlanden besucht habe. Die Frau reiste alleine und die Zöllner bemerkten, dass das Reisegepäck nicht zu der angegebenen Dauer der Reise passte.