Sohn Nebosja übernimmt Frischer Wind für das Restaurant „Schlemmerich“

Er ist in der Gastronomie aufgewachsen, später hat er das Management in dem Gewerbe an der Hochschule in den Niederlanden studiert. Nebosja Drordjevski (28) ist neuer Pächter des Restaurants „Schlemmerich“ an der Rheinpromenade. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Kimberley Sroka (21) betreibt er die Gastronomie seit Anfang Januar.