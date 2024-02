Es geht um die Steuer Hund nicht angemeldet - Emmerich schickt jetzt Kontrolleure

Die Mitarbeiter der Firma Springer Kommunale Dienste GmbH aus Düren tragen einen Dienstausweis bei sich, mit dem sie belegen können, dass sie im Auftrag der Stadt unterwegs sind. In Emmerich sind derzeit insgesamt 2945 Hunde angemeldet. Es könnten nach der Überprüfung wohl mehr sein. Deshalb gibt es von der Stadtverwaltung einen dezenten Hinweis für säumige Hundesteuerzahler: „Die An- und Abmeldung eines Hundes kann ganz einfach online über die Internetseite der Stadt erfolgen. Die Übersendung der Hundemarke erfolgt dann in der Regel binnen weniger Tage. Es ist wichtig, dass ein Tier angemeldet wird, weil sich ohne die Hundemarke nicht zweifelsfrei feststellen lässt, zu welchem Halter ein Hund gehört.“