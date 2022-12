Feuer in Emmerich Schaf und zwei Ziegen fallen Brand zum Opfer

Emmerich · Am Mittwochabend geriet eine Scheune am Bahnweg in Praest in Brand. 42 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zwei Ziegen und ein Schaf überlebten das Feuer nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Brandursache.

15.12.2022, 16:35 Uhr

Ein Drehleiterwagen wie dieser war in Praest ebenfalls im Einsatz. Foto: dpa/Marcel Kusch