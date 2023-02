Neue Ausstellung im Rheinmuseum Aus dem Rahmen gefallen

Pospischil wurde 1869 in Tullnitz in Südmähren in ärmlichen Verhältnissen geboren. In dem Dorf, kleiner als Dornick, arbeitete er als Gänsehirte und machte eine Knopfdrechslerlehre. Seine künstlerischen Fähigkeiten müssen trotz der widrigen Umstände stark ausgeprägt gewesen sein: Vom Fürsten Liechtenstein erhielt er ein Stipendium für den Besuch der Wiener Kunstakademie und verließ diese 1907 „mit Vorzug“, nachdem und er den Professorentitel erworben hatte. 1925 zog er nach Emmerich. Dort starb er am 8. November 1933.