Rheinpegelstände steigen deutlich Hochwasser macht Grietherort wieder zur Insel – Restaurant Nass geschlossen

Die Nachricht, dass der Emmericher Rheinpegel binnen 48 Stunden um zwei Meter steigen würde, hatte Mitte der Woche für Erstaunen gesorgt. Schließlich sind solche zügigen Sprünge in der Region eher selten. Mittlerweile ist klar: Die Wasserstände steigen kontinuierlich, aber nicht so rasant wie erwartet. Am Freitagnachmittag lag der Pegel vor Emmerich bei 6,97 Metern, bis Sonntag sollen es 7,88 Meter sein. So wird die Hochwassermarke I erreicht. Bei der Überschreitung müssen Schiffe möglichst in der Mitte des Flusses fahren. Eine Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometer gegenüber dem Ufer darf nicht überschritten werden. In Rees war der Rhein zum gleichen Zeitpunkt 7,91 Meter hoch, bis zum Wochenende sollen es 8,82 Meter sein. Am Freitagvormittag hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt allerdings noch höhere Pegel fürs Wochenende vorhergesagt. Im niederländischen Lobith stand das Rheinwasser am Freitagmorgen bei 13,12 Metern, ein Plus von 89 Zentimetern im Vergleich zum Vortag. So laufen die Schöpfwerke des Deichverbands seit Tagen auf Hochtouren.