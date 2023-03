Raub im Getränkemarkt Polizei fahndet nach Dieben in Emmerich

Am 28. Januar betraten die bisher Unbekannten nacheinander den Getränkemarkt an der Reeser Straße in Praest. Nachdem der erste Täter die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt, betrat der zweite gezielt das Büro und entwendete eine Mappe mit Bargeld. Als die Verkäuferin dies bemerkte und den Mann festhalten wollte, riss er sich los und schubste die Frau weg. Dann flüchtete er. Der andere Täter erweckte zunächst noch den Eindruck, der Verkäuferin helfen zu wollen und beruhigte sie. In einem unbemerkten Moment nutzte aber auch er die Möglichkeit zur Flucht.