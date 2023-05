Hintergründe des Vorfalls sind noch offen Emmericher stirbt nach Sturz vom Fahrrad

Ein Vorfall in Emmerich wirft für die Polizei Fragen auf. Am Sonntagmorgen um 11 Uhr hatte ein Zeuge einen Mann entdeckt, der am Neuen Steinweg leblos neben seinem Fahrrad am Boden lag. Der Passant verständigte die Rettungskräfte, die wenige Minuten später vor Ort waren und den Mann versorgten. Der 59-jährige Mann aus Emmerich musste vom Notarzt reanimiert werden und wurde danach mit dem Krankenwagen ins Hospital nach Emmerich gebracht. Er schwebte zu dem Zeitpunkt bereits in Lebensgefahr und starb wenig später im Krankenhaus.