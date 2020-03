Unfall in Emmerich : Radfahrerin wird von Lkw erfasst und schwer verletzt

Unfall in Emmerich

Die Radfahrerin schwebte nach dem Unfall in lebensgefahr. Foto: Guido Schulmann

Emmerich Eine 49 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in Emmerich schwer verletzt worden, nachdem die Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst wurde.

Die Radfahrerin aus Emmerich war gegen 14 Uhr auf der Reeser Straße in Richtung Vrasselt auf dem Radweg unterwegs und lenkte nach Angaben einer Polizeisprecherin unvermittelt nach links, um die Straße zu überqueren. Einen hinter ihr fahrenden Lkw hatte sie dabei offensichtlich nicht rechtzeitig bemerkt.

Der Lkw erfasste die Frau. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.