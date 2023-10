Unfall in Emmerich Polizeiwagen verunglückt auf Fahrt zum Einsatz

Ein Polizeiwagen war am Samstagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, waren die Beamten gegen 21.15 Uhr auf dem Weg zu seinem Einsatz. Der Wagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als er an der Kreuzung Großer Wall / Pesthof mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Nähere Einzelheiten zum Hergang des Unfalls gebe es bislang nicht, heißt es.