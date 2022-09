Tresor in Emmerich gestohlen : Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Tresor in Emmerich gestohlen

Emmerich Über Nacht verschaffte sich der oder die noch unbekannten Täter Zugang zu einem Restaurant. Dabei stahlen sie der Polizei zufolge unter anderem einen Tresor.

In Emmerich kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Nach Angaben der Polizei verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zugang über eine Notausgangstür. Sie hätten einen Tresor sowie weiteres Bargeld mitgenommen.