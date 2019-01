Peter Orloff kommt nach Emmerich: Vom Dschungelcamp in die Christuskirche

Emmerich (hg) Die Nachricht war noch ganz frisch, als bei manchem Emmericher vermutlich die Alarmglocken läuteten. Schlager-Altlast Peter Orloff rückt für den gesundheitlich verhinderten Ex-Verkehrsminister Günther Krause ins RTL-Dschungelcamp nach.

Ganz einfach: Orloff tritt am 14. Februar in der Christuskirche mit seinen Schwarzmeer-Kosaken auf. Wer ihn vorher in niveauarmer Umgebung sehen möchte, kann sich ab Freitag den RTL-Dauerbrenner anschauen. Das Finale ist am 26. Januar. Sollte Peter Orloff es bis dahin schaffen, blieben ihm immerhin noch zweieinhalb Wochen der Regeneration für Emmerich. Karten für das Konzert in der Christuskirche gibt es übrigens nicht bei RTL, sondern in der evangelischen Kirchengemeinde, bei Ressing und im Internet.